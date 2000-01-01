Фоменко Григорий Фомин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смерти03.10.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Фоменко Фома Федотов
Бракосочетание
24.01.1888
Рождение ребёнка
18.09.1890
Сын: Фоменко Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Фоменко Матрона Димитриева
Бракосочетание
25.02.1892
Рождение ребёнка
27.06.1894
Дочь: Фоменко Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Фоменко Евдокия Евфимиева
Рождение ребёнка
30.01.1896
Дочь: Мелания Григорьевна
Мать ребёнка: Фоменко Евдокия Евфимиева
Рождение ребёнка
24.01.1898
Сын: Фоменко Афанасий Григорьев
Мать ребёнка: Фоменко Евдокия Евфимиева
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.10.1897