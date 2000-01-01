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Фоменко Григорий Фомин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

03.10.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Фоменко Фома Федотов

Мать: Фоменко Евдокия Михаиловна

Бракосочетание
24.01.1888

Жена: Фоменко Матрона Димитриева

Рождение ребёнка
18.09.1890

Сын: Фоменко Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Фоменко Матрона Димитриева

Бракосочетание
25.02.1892

Жена: Фоменко Евдокия Евфимиева

Рождение ребёнка
27.06.1894

Дочь: Фоменко Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Фоменко Евдокия Евфимиева

Рождение ребёнка
30.01.1896

Дочь: Мелания Григорьевна

Мать ребёнка: Фоменко Евдокия Евфимиева

Рождение ребёнка
24.01.1898

Сын: Фоменко Афанасий Григорьев

Мать ребёнка: Фоменко Евдокия Евфимиева

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.10.1897
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