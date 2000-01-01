Фоменко (Бипанюкова) Евдокия Евфимиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоменко (Бипанюкова) Евдокия Евфимиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.02.1892

Муж: Фоменко Григорий Фомин

Рождение ребёнка
27.06.1894

Дочь: Фоменко Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Фоменко Григорий Фомин

Рождение ребёнка
30.01.1896

Дочь: Мелания Григорьевна

Отец ребёнка: Фоменко Григорий Фомин

Рождение ребёнка
24.01.1898

Сын: Фоменко Афанасий Григорьев

Отец ребёнка: Фоменко Григорий Фомин

Работа или профессия
Неизвестно
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