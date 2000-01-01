Фоменко (Бипанюкова) Евдокия Евфимиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.02.1892
Рождение ребёнка
27.06.1894
Дочь: Фоменко Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Фоменко Григорий Фомин
Рождение ребёнка
30.01.1896
Дочь: Мелания Григорьевна
Отец ребёнка: Фоменко Григорий Фомин
Рождение ребёнка
24.01.1898
Сын: Фоменко Афанасий Григорьев
Отец ребёнка: Фоменко Григорий Фомин
Работа или профессия
Неизвестно