Фоменко (Удовицина) Матрона Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоменко (Удовицина) Матрона Димитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

21.09.1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1868 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1888

Муж: Фоменко Григорий Фомин

Рождение ребёнка
18.09.1890

Сын: Фоменко Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Фоменко Григорий Фомин

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.09.1890
Похороны
Неизвестно
Новобатайск, Кагальницкий муниципальный район, Ростовская область
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