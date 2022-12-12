Фоменко (Удовицина) Матрона Димитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти21.09.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1888
Рождение ребёнка
18.09.1890
Сын: Фоменко Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Фоменко Григорий Фомин
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.09.1890
Похороны
Неизвестно
Новобатайск, Кагальницкий муниципальный район, Ростовская область