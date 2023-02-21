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Ротко Алексий Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ротко Федот Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Ротко Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Ротко Стефанида Агеевна

Рождение ребёнка
18.08.1883

Сын: Ротко Мирон Алексеевич

Мать ребёнка: Ротко Стефанида Агеевна

Рождение ребёнка
19.12.1887

Сын: Ротко Игнат Алексеевич

Мать ребёнка: Ротко Стефанида Агеевна

Рождение ребёнка
17.04.1893

Дочь: Ротко Александра Алексиевна

Мать ребёнка: Ротко Стефанида Агеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Новобатайск, Кагальницкий муниципальный район, Ростовская область
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