Ротко Алексий Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ротко Федот Васильев
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Ротко Стефанида Агеевна
Рождение ребёнка
18.08.1883
Мать ребёнка: Ротко Стефанида Агеевна
Рождение ребёнка
19.12.1887
Мать ребёнка: Ротко Стефанида Агеевна
Рождение ребёнка
17.04.1893
Дочь: Ротко Александра Алексиевна
Мать ребёнка: Ротко Стефанида Агеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Новобатайск, Кагальницкий муниципальный район, Ростовская область