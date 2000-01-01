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Ротко Яков Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Ротко Алексий Федотович

Мать: Ротко Стефанида Агеевна

Бракосочетание
03.02.1897

Жена: Ротко Агрипина Алексеева

Рождение ребёнка
04.06.1898

Сын: Ротко Федор Яковлев

Мать ребёнка: Ротко Агрипина Алексеева

Рождение ребёнка
15.09.1903

Сын: Ротко Никита Яковлев

Мать ребёнка: Ротко Агрипина Алексеева

Рождение ребёнка
1903

Сын: Ротко Григорий Яковлев

Мать ребёнка: Ротко Агрипина Алексеева

Рождение ребёнка
21.07.1906

Сын: Ротко Артемий Яковлев

Мать ребёнка: Ротко Агрипина Алексеева

Рождение ребёнка
26.09.1909

Дочь: Ротко Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Ротко Агрипина Алексеева

Рождение ребёнка
23.08.1911

Сын: Ротко Адриан Яковлевич

Мать ребёнка: Ротко Агрипина Алексеева

Рождение ребёнка
23.08.1911

Сын: Ротко Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Ротко Агрипина Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
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