Ротко Яков Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Ротко Алексий Федотович
Мать: Ротко Стефанида Агеевна
Бракосочетание
03.02.1897
Жена: Ротко Агрипина Алексеева
Рождение ребёнка
04.06.1898
Сын: Ротко Федор Яковлев
Мать ребёнка: Ротко Агрипина Алексеева
Рождение ребёнка
15.09.1903
Сын: Ротко Никита Яковлев
Мать ребёнка: Ротко Агрипина Алексеева
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Ротко Агрипина Алексеева
Рождение ребёнка
21.07.1906
Мать ребёнка: Ротко Агрипина Алексеева
Рождение ребёнка
26.09.1909
Дочь: Ротко Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Ротко Агрипина Алексеева
Рождение ребёнка
23.08.1911
Мать ребёнка: Ротко Агрипина Алексеева
Рождение ребёнка
23.08.1911
Сын: Ротко Петр Яковлевич
Мать ребёнка: Ротко Агрипина Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно