Суворов Трофимов Ефимий / Евфимий Владимирович
Место рождения
Дата рождения01.01.1881 ст.
Дата смерти22.06.1916
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
01.01.1881 ст.
дата крещения - 01.01.1881 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская обл ФИО восприемников – Того же ведомства и села крестьянский сын Георгий Владимиров и крестьянская женка Ва... Показать все
Восприемник
17.06.1888 ст.
Восприемник у Суворовой Агрипины Антоновны
Восприемник
02.02.1894 ст.
Восприемник у брата Симеона Владимировича Суворова
Военная служба
11.01.1906 ст.
94ый Симбирский полк рядовой солдат
Восприемник
11.01.1906 ст.
Восприемник у Суворовой Анны Васильевны
Бракосочетание
13.01.1908 ст.
В актовой записи фамилия жениха - Трофимов поручители – по жениху: села Романова крестьянин Иоанн Кор…ев … и села Смоленского крестьянин Иоанн Васильев Вдовин, по невесте: села Давыдовского крестьяне ... Показать все
Рождение ребёнка
29.10.1908 ст.
Дочь: Анастасия Евфимьевна / Ефимовна
Мать ребёнка: Суворова Трофимова Праскева Григорьевна
дата крещения - 30.10.1908 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Села Рождествино крестьянская девица Пелагея Владимирова Суворова Источник: Ме... Показать все
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Суворова Трофимова Праскева Григорьевна
Данные о родителях предположительные, МК за 1912 в с.Рождествено нет.
Поручитель
12.01.1914 ст.
Поручитель у Куликова Георгия Матвеевича
Военная служба
По 22.06.1916
Должность/Звание: гренадер Воинская часть: 11-й гренадерский Фанагорийский полк
Смерть
22.06.1916
Причина выбытия: убит Дата выбытия: 22.06.1916 Место события: выс. 85.8 к востоку от Кутовщинского леса