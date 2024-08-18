Ааронова (Суворова) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ааронова (Суворова) Татьяна Владимировна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.01.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1866 ст.

Отец: Суворов Владимир Трофимович

Мать: Суворова Ирина Федоровна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 02.01.1866 (ст.) место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же села крестьянские дети Герасим Федоров и девица Анна Трофимова И... Показать все
Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В Исповедных росписях 1870 г. возраст - 5 лет Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 79... Показать все
Восприемник
10.07.1878 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Бухловой Марии Ефимовны
Восприемник
01.09.1880 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Бухловой Анны Ефимовны
Восприемник
05.11.1880 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Суворовой Матроны Антоновны
Восприемник
25.03.1883 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Суворова Илариона Антоновича
Восприемник
08.04.1884 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Суворовой Агафьи Владимировны
Бракосочетание
1885

Муж: Ааронов Лавр Васильевич

Славитино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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