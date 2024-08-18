Ааронова (Суворова) Татьяна Владимировна
Место рождения
Дата рождения01.01.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1866 ст.
дата крещения - 02.01.1866 (ст.) место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же села крестьянские дети Герасим Федоров и девица Анна Трофимова И... Показать все
Упоминание
1870
В Исповедных росписях 1870 г. возраст - 5 лет Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 79... Показать все
Восприемник
10.07.1878 ст.
Восприемник у Бухловой Марии Ефимовны
Восприемник
01.09.1880 ст.
Восприемник у Бухловой Анны Ефимовны
Восприемник
05.11.1880 ст.
Восприемник у Суворовой Матроны Антоновны
Восприемник
25.03.1883 ст.
Восприемник у Суворова Илариона Антоновича
Восприемник
08.04.1884 ст.
Восприемник у Суворовой Агафьи Владимировны
Бракосочетание
1885
Славитино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно