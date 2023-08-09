Суворов Максим Владимирович
Место рождения
Дата рождения05.08.1870 ст.
Дата смерти21.08.1870 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
05.08.1870 ст.
дата крещения - 06.08.1870 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – брат Владимира Антон Трофимов и Переславская мещанка Евгения Сергеева Источник... Показать все
Смерть
21.08.1870 ст.
место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от поноса