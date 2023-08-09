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Суворов Максим Владимирович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

05.08.1870 ст.

Дата смерти

21.08.1870 ст.

Пол

Мужской

Отец

Между 1835 и 1840 г.р.

Мать

Между 1835 и 1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
05.08.1870 ст.

Отец: Суворов Владимир Трофимович

Мать: Суворова Ирина Федоровна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 06.08.1870 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – брат Владимира Антон Трофимов и Переславская мещанка Евгения Сергеева Источник... Показать все
Смерть
21.08.1870 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от поноса