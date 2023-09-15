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(Суворова) Евдокия Владимировна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

26.02.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1902 ст.

Отец: Суворов Владимир Трофимович

Мать: Суворова Сиклитикия / Синклитикия Семеновна Симеоновна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 27.02.1902 (ст.) место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Рождествена крестьянская девица Агафья Владимирова Суворова Источни... Показать все
Восприемник
25.10.1915 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Суворовой Анны Дмитриевны
Смерть
Неизвестно
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