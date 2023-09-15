(Суворова) Евдокия Владимировна
Место рождения
Дата рождения26.02.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Рождение
26.02.1902 ст.
дата крещения - 27.02.1902 (ст.) место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Рождествена крестьянская девица Агафья Владимирова Суворова Источни... Показать все
Восприемник
25.10.1915 ст.
Восприемник у Суворовой Анны Дмитриевны
Смерть
Неизвестно