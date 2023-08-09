Суворова Синклитикия Семеновна Симеоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворова Синклитикия Семеновна Симеоновна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Между 1851 и 1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1851 и 1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
07.01.1880 ст.

Муж: Суворов Владимир Трофимович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
поручители – по жениху: села Рождествена крестьяне Антоний и Матвей Трофимовы, по невесте села Смоленского крестьянин Егор Дмитриев и села Рождествино крестьянин Ефим Симеонов Источник: Метрические к... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1881 ст.

Сын: Суворов Трофимов Ефимий / Евфимий Владимирович

Отец ребёнка: Суворов Владимир Трофимович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 01.01.1881 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская обл ФИО восприемников – Того же ведомства и села крестьянский сын Георгий Владимиров и крестьянская женка Ва... Показать все
Рождение ребёнка
11.06.1882 ст.

Дочь: Агрипина Владимировна

Отец ребёнка: Суворов Владимир Трофимович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 13.06.1882 (ст.) место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Того же ведомства и села крестьянский сын … и Евдокия Трофи… Источник: М... Показать все
Рождение ребёнка
08.04.1884 ст.

Дочь: Суворова Агафья / Агапия Владимировна

Отец ребёнка: Суворов Владимир Трофимович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 09.04.1884 (ст.) место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская обл. ФИО восприемников – Того же ведомства и села крестьянские дети … Симеонова и Тати… Владимирова И... Показать все
Рождение ребёнка
23.10.1886 ст.

Сын: Суворов Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Суворов Владимир Трофимович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 24.10.1886 (ст.) место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Того же ведомства и села крестьянский сын Сергей Владимиров Суворов (тоже... Показать все
Рождение ребёнка
20.09.1888 ст.

Сын: Суворов Федор / Феодор Владимирович

Отец ребёнка: Суворов Владимир Трофимович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Дата крещения (по старому стилю) - 21.09.1888 Место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Того же ведомства и села крестьянский сын Ефим Владимиров и ... Показать все
Рождение ребёнка
28.04.1891 ст.

Дочь: Пелагея Владимировна

Отец ребёнка: Суворов Владимир Трофимович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 29.04.1891 (ст.) место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Того же ведомства и села крестьянин Лукьян Симеонов Кабанов и крестьянска... Показать все
Рождение ребёнка
02.02.1894 ст.

Сын: Суворов Семен / Симеон Владимирович

Отец ребёнка: Суворов Владимир Трофимович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 03.02.1894 (ст.) место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Того же ведомства и села крестьянский сын Ефимий Владимиров Суворов и крестьянская жена Марья... Показать все
Рождение ребёнка
07.08.1896 ст.

Сын: Суворов Матвей Владимирович

Отец ребёнка: Суворов Владимир Трофимович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 08.08.1896 (ст.) место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Того же ведомства и села крестьянские дети Сергей и Агафья Владимировы Су... Показать все
Рождение ребёнка
03.05.1899 ст.

Дочь: Суворова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Суворов Владимир Трофимович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 03.05.1899 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – село Рождествено крестьянская девица Агафья Владимирова Суворова Источник: Мет... Показать все
Рождение ребёнка
26.02.1902 ст.

Дочь: Суворова Евдокия Владимировна

Отец ребёнка: Суворов Владимир Трофимович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 27.02.1902 (ст.) место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Рождествена крестьянская девица Агафья Владимирова Суворова Источни... Показать все
Рождение ребёнка
27.06.1904 ст.

Сын: Суворов Петр Владимирович

Отец ребёнка: Суворов Владимир Трофимович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 27.06.1904 (ст.) место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – село Рождествино крестьянский сын Димитрий Владимиров Суворов и села Смол... Показать все
Смерть
Неизвестно