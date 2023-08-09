Суворова Синклитикия Семеновна Симеоновна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1851 и 1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Суворов Трофимов Ефимий / Евфимий Владимирович
Отец ребёнка: Суворов Владимир Трофимович
Дочь: Агрипина Владимировна
Отец ребёнка: Суворов Владимир Трофимович
Дочь: Суворова Агафья / Агапия Владимировна
Отец ребёнка: Суворов Владимир Трофимович
Сын: Суворов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Суворов Владимир Трофимович
Сын: Суворов Федор / Феодор Владимирович
Отец ребёнка: Суворов Владимир Трофимович
Дочь: Пелагея Владимировна
Отец ребёнка: Суворов Владимир Трофимович
Сын: Суворов Семен / Симеон Владимирович
Отец ребёнка: Суворов Владимир Трофимович
Сын: Суворов Матвей Владимирович
Отец ребёнка: Суворов Владимир Трофимович
Дочь: Суворова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Суворов Владимир Трофимович
Дочь: Суворова Евдокия Владимировна
Отец ребёнка: Суворов Владимир Трофимович
Сын: Суворов Петр Владимирович
Отец ребёнка: Суворов Владимир Трофимович