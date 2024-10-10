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Кабанов Семен / Симеон Иванович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Между 1823 и 1824

Дата смерти

20.01.1878 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1823 и 1824

Отец: Кабанов Иван Филиппович

Мать: Кабанова Васса Ильинична / Петровна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Упоминание
1830
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1830 возраст - 7 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Кол-во листов: 1792 Даты документов... Показать все
Упоминание
1836
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1836 возраст - 13 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов: 487 Даты документов: Раздел описи:... Показать все
Упоминание
31.08.1840 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 17 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ведомости (рос... Показать все
Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 22 17 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные вед... Показать все
Упоминание
1850
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1850 возраст - 27 лет, отметка - не был в бобылях Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2450 Кол-во... Показать все
Упоминание
1855
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1855 возраст - 32 года, холост в бобылях Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-во листов: ... Показать все
Бракосочетание
Между 1855 и 1859

Жена: Кабанова (Репина) Анна Гаврииловна

Рождение ребёнка
01.01.1859 ст.

Дочь: Суворова (Кабанова) Сигклитикия Семеновна / Симеоновна

Мать ребёнка: Кабанова (Репина) Анна Гаврииловна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 01.01.1859 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Вотчина Г.Свиньина села Смоленского дворовый человек Егор Дмитрев Граманов(?) и... Показать все
Упоминание
1860
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1860 возраст - 37 лет, переехал в дом жены, жена - Анна Гавриловна, 23 года 33 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год... Показать все
Рождение ребёнка
10.06.1860 ст.

Сын: Кабанов Леонтий Семенович / Симеонович

Мать ребёнка: Кабанова (Репина) Анна Гаврииловна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 12.06.1860 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Смоленского Вотчины Г.Свиньина дворовый человек Егор Дмитриев и деревни Ма... Показать все
Рождение ребёнка
1863

Сын: Кабанов Ефим Семенович / Симеонович

Мать ребёнка: Кабанова (Репина) Анна Гаврииловна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Упоминание
1863
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1863 возраст - 40 лет, жена - Анна Гавриловна, 26 лет 35 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д.... Показать все
Рождение ребёнка
16.07.1865 ст.

Сын: Кабанов Илья Семенович / Симеонович

Мать ребёнка: Кабанова (Репина) Анна Гаврииловна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 20.07.1865 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же села крест. Иван Гаврилов и законная жена его Анна Иванова Источник: М... Показать все
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Кабанова Марина Семеновна / Симеоновна

Мать ребёнка: Кабанова (Репина) Анна Гаврииловна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В Исповедных росписях 1870 г. возраст - 47 лет, жена Анна Гавриловна - 33 года Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" ... Показать все
Смена фамилии
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 фамилия - Кабанов
Рождение ребёнка
28.09.1870 ст.

Дочь: Кабанова Пелагея Семеновна / Симеоновна

Мать ребёнка: Кабанова (Репина) Анна Гаврииловна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 30.09.1870 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Петровского крестьянин Михайло Федоров и села Смоленского девица Екатерина... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1873 и 1874

Сын: Кабанов Лукьян / Лука Семенович / Симеонович

Мать ребёнка: Кабанова (Репина) Анна Гаврииловна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.11.1875 ст.

Дочь: (Кабанова) Екатерина Семеновна / Симеоновна

Мать ребёнка: Кабанова (Репина) Анна Гаврииловна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 15.11.1875 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же ведомства и села крестьянский сын Ефим Симеонов [Кабанов] и крестьянска... Показать все
Смерть
20.01.1878 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 22.01.1878 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от чахотки Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1878 год Фонд ... Показать все

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