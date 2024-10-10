Кабанов Семен / Симеон Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1823 и 1824
Дата смерти20.01.1878 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1823 и 1824
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 7 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Кол-во листов: 1792 Даты документов... Показать все
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 13 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов: 487 Даты документов: Раздел описи:... Показать все
Упоминание
31.08.1840 ст.
В ИР 1840 возраст - 17 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ведомости (рос... Показать все
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 22 17 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные вед... Показать все
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 27 лет, отметка - не был в бобылях Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2450 Кол-во... Показать все
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 32 года, холост в бобылях Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-во листов: ... Показать все
Бракосочетание
Между 1855 и 1859
Рождение ребёнка
01.01.1859 ст.
Дочь: Суворова (Кабанова) Сигклитикия Семеновна / Симеоновна
Мать ребёнка: Кабанова (Репина) Анна Гаврииловна
дата крещения - 01.01.1859 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Вотчина Г.Свиньина села Смоленского дворовый человек Егор Дмитрев Граманов(?) и... Показать все
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 37 лет, переехал в дом жены, жена - Анна Гавриловна, 23 года 33 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год... Показать все
Рождение ребёнка
10.06.1860 ст.
Сын: Кабанов Леонтий Семенович / Симеонович
Мать ребёнка: Кабанова (Репина) Анна Гаврииловна
дата крещения - 12.06.1860 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Смоленского Вотчины Г.Свиньина дворовый человек Егор Дмитриев и деревни Ма... Показать все
Рождение ребёнка
1863
Сын: Кабанов Ефим Семенович / Симеонович
Мать ребёнка: Кабанова (Репина) Анна Гаврииловна
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 40 лет, жена - Анна Гавриловна, 26 лет 35 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д.... Показать все
Рождение ребёнка
16.07.1865 ст.
Сын: Кабанов Илья Семенович / Симеонович
Мать ребёнка: Кабанова (Репина) Анна Гаврииловна
дата крещения - 20.07.1865 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же села крест. Иван Гаврилов и законная жена его Анна Иванова Источник: М... Показать все
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Кабанова Марина Семеновна / Симеоновна
Мать ребёнка: Кабанова (Репина) Анна Гаврииловна
Упоминание
1870
В Исповедных росписях 1870 г. возраст - 47 лет, жена Анна Гавриловна - 33 года Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" ... Показать все
Смена фамилии
1870
В ИР 1870 фамилия - Кабанов
Рождение ребёнка
28.09.1870 ст.
Дочь: Кабанова Пелагея Семеновна / Симеоновна
Мать ребёнка: Кабанова (Репина) Анна Гаврииловна
дата крещения - 30.09.1870 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Петровского крестьянин Михайло Федоров и села Смоленского девица Екатерина... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1873 и 1874
Рождение ребёнка
14.11.1875 ст.
Дочь: (Кабанова) Екатерина Семеновна / Симеоновна
Мать ребёнка: Кабанова (Репина) Анна Гаврииловна
дата крещения - 15.11.1875 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же ведомства и села крестьянский сын Ефим Симеонов [Кабанов] и крестьянска... Показать все
Смерть
20.01.1878 ст.
дата погребения - 22.01.1878 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от чахотки Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1878 год Фонд ... Показать все