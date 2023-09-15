Кабанов Леонтий Семенович / Симеонович
Место рождения
Дата рождения10.06.1860 ст.
Дата смерти27.07.1860 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
10.06.1860 ст.
дата крещения - 12.06.1860 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Смоленского Вотчины Г.Свиньина дворовый человек Егор Дмитриев и деревни Ма... Показать все
Смерть
27.07.1860 ст.
дата погребения - 28.07.1860 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от колика Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1860 год Фонд №... Показать все