Кабанов Леонтий Семенович / Симеонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанов Леонтий Семенович / Симеонович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

10.06.1860 ст.

Дата смерти

27.07.1860 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1824 г.р.

Мать

Около 1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1860 ст.

Отец: Кабанов Семен / Симеон Иванович

Мать: Кабанова Анна Гаврииловна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 12.06.1860 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Смоленского Вотчины Г.Свиньина дворовый человек Егор Дмитриев и деревни Ма... Показать все
Смерть
27.07.1860 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 28.07.1860 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от колика Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1860 год Фонд №... Показать все
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