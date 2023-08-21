Кабанова Анна Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837 ст.
Дата смерти19.12.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение ребёнка
01.01.1859 ст.
Дочь: Суворова Сигклитикия Семеновна / Симеоновна
Отец ребёнка: Кабанов Семен / Симеон Иванович
дата крещения - 01.01.1859 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Вотчина Г.Свиньина села Смоленского дворовый человек Егор Дмитрев Граманов(?) и... Показать все
Рождение ребёнка
10.06.1860 ст.
Сын: Кабанов Леонтий Семенович / Симеонович
Отец ребёнка: Кабанов Семен / Симеон Иванович
дата крещения - 12.06.1860 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Смоленского Вотчины Г.Свиньина дворовый человек Егор Дмитриев и деревни Ма... Показать все
Рождение ребёнка
1863
Сын: Кабанов Ефим Семенович / Симеонович
Отец ребёнка: Кабанов Семен / Симеон Иванович
Рождение ребёнка
16.07.1865 ст.
Сын: Кабанов Илья Семенович / Симеонович
Отец ребёнка: Кабанов Семен / Симеон Иванович
дата крещения - 20.07.1865 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же села крест. Иван Гаврилов и законная жена его Анна Иванова Источник: М... Показать все
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Кабанова Марина Семеновна / Симеоновна
Отец ребёнка: Кабанов Семен / Симеон Иванович
Рождение ребёнка
28.09.1870 ст.
Дочь: Кабанова Пелагея Семеновна / Симеоновна
Отец ребёнка: Кабанов Семен / Симеон Иванович
дата крещения - 30.09.1870 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Петровского крестьянин Михайло Федоров и села Смоленского девица Екатерина... Показать все
Упоминание
1870 ст.
В Исповедных росписях 1870 г. возраст - 33 года, муж Симеон Иванович Кабанов - 47 лет Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской об... Показать все
Рождение ребёнка
14.11.1875 ст.
Дочь: Екатерина Семеновна / Симеоновна
Отец ребёнка: Кабанов Семен / Симеон Иванович
дата крещения - 15.11.1875 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же ведомства и села крестьянский сын Ефим Симеонов и крестьянская жена Вас... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.12.1907 ст.
дата погребения - 21.12.1907 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 70 причина - от старости Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за ... Показать все