Репин Гаврило / Гавриил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти02.06.1877 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1811
Отец: Григорий Клементьевич / Климович
Мать: Ирина Васильевна
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 19 лет, холост Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Кол-во листов: 1792 Даты д... Показать все
Бракосочетание
Между 1830 и 1836
Жена: Репина Агафья Степановна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Репина Ксения Гаврииловна
Мать ребёнка: Репина Агафья Степановна
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 25 лет, жена - Агафья Степановна, 25 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во лист... Показать все
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Кабанова (Репина) Анна Гаврииловна
Мать ребёнка: Репина Агафья Степановна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Репина Праскева Гаврииловна
Мать ребёнка: Репина Агафья Степановна
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 29 лет, жена - Агафья Степановна, 29 лет 36 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф... Показать все
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 34 года, жена - Агафья Степановна, 34 года 33 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 38 лет, жена - Агафья Степановна, 39 лет 31 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. ... Показать все
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 43 года, жена - Агафья Степановна, 44 года 33 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1... Показать все
Смена фамилии
1860
В ИР 1860 фамилия - Репин
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 48 лет, жена - Агафья Степановна, 49 лет 33 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 57 лет, жена - Агафья Стефановна, 52 года 35 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1.... Показать все
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 58 лет, жена - Агафья Степановна, 59 лет 29 двор Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт:... Показать все
Смерть
02.06.1877 ст.
дата погребения - 04.06.1877 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 64 причина - от старости Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда з... Показать все