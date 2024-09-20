Кабанов Лукьян / Лука Семенович / Симеонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1873 и 1874
Дата смерти25.07.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1873 и 1874
Восприемник
28.04.1891 ст.
Восприемник у Суворовой Пелагеи Владимировны
Бракосочетание
21.04.1900 ст.
оба первым браком поручители по жениху: крестьяне села Рождествина Владимир Трофимович Суворов и Илья Симеонович Кабанов, по невесте: села Славитина Порфирий Иоаннович Бараненков и Вавила Симеонович С... Показать все
Рождение ребёнка
26.04.1901 ст.
Дочь: Кабанова Пелагея Лукьяновна / Лукинична
Мать ребёнка: Кабанова Матрона Ивановна
дата крещения - 26.04.1901 место рождения - с.Славитино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - крестьянские дети села Славитина Александр Иоаннович Быченков и Марфа Михайловна Сер... Показать все
Рождение ребёнка
21.08.1902 ст.
Сын: Кабанов Александр Лукьянович / Лукич
Мать ребёнка: Кабанова Матрона Ивановна
дата крещения - 21.08.1902 место рождения - с.Славитино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Славитина крестьянин Лев Феодорович Совенков и того же села крестьянская девица... Показать все
Рождение ребёнка
1903
Сын: Кабанов Алексей Лукич / Лукьянович
Мать ребёнка: Кабанова Матрона Ивановна
Родственная связь предположительная. Записи о рождении в с. Рождествино нет.
Рождение ребёнка
22.03.1906 ст.
Сын: Кабанов Иоанн / Иван Лукьянович / Лукич
Мать ребёнка: Кабанова Матрона Ивановна
дата крещения - 23.03.1906 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Максим Андреевич Поникаров и крестьянская девица... Показать все
Рождение ребёнка
16.03.1909 ст.
Дочь: Кабанова Александра Лукьяновна / Лукинична
Мать ребёнка: Кабанова Матрона Ивановна
дата крещения - 16.03.1909 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Агрипена Ильинична Кабанова Источник: ГАЯО М... Показать все
Рождение ребёнка
28.07.1911 ст.
Дочь: Кабанова Евдокия Лукьяновна / Лукинична
Мать ребёнка: Кабанова Матрона Ивановна
дата крещения - 28.07.1911 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Пелагея Владимировна Суворова Источник: ГАЯО... Показать все
Смерть
25.07.1918
дата погребения - 27.07.1918 место смерти - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 45 причина - от водянки Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда з... Показать все