Кабанова (Бараненкова) Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1878
Отец: Бараненков Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
21.04.1900 ст.
оба первым браком поручители по жениху: крестьяне села Рождествина Владимир Трофимович Суворов и Илья Симеонович Кабанов, по невесте: села Славитина Порфирий Иоаннович Бараненков и Вавила Симеонович С... Показать все
Рождение ребёнка
26.04.1901 ст.
Дочь: Кабанова Пелагея Лукьяновна / Лукинична
Отец ребёнка: Кабанов Лукьян / Лука Семенович / Симеонович
дата крещения - 26.04.1901 место рождения - с.Славитино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - крестьянские дети села Славитина Александр Иоаннович Быченков и Марфа Михайловна Сер... Показать все
Рождение ребёнка
21.08.1902 ст.
дата крещения - 21.08.1902 место рождения - с.Славитино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Славитина крестьянин Лев Феодорович Совенков и того же села крестьянская девица... Показать все
Рождение ребёнка
1903
Родственная связь предположительная. Записи о рождении в с. Рождествино нет.
Рождение ребёнка
22.03.1906 ст.
Сын: Кабанов Иоанн / Иван Лукьянович / Лукич
Отец ребёнка: Кабанов Лукьян / Лука Семенович / Симеонович
дата крещения - 23.03.1906 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Максим Андреевич Поникаров и крестьянская девица... Показать все
Рождение ребёнка
16.03.1909 ст.
Дочь: Кабанова Александра Лукьяновна / Лукинична
Отец ребёнка: Кабанов Лукьян / Лука Семенович / Симеонович
дата крещения - 16.03.1909 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Агрипена Ильинична Кабанова Источник: ГАЯО М... Показать все
Рождение ребёнка
28.07.1911 ст.
Дочь: Кабанова Евдокия Лукьяновна / Лукинична
Отец ребёнка: Кабанов Лукьян / Лука Семенович / Симеонович
дата крещения - 28.07.1911 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Пелагея Владимировна Суворова Источник: ГАЯО... Показать все
Смерть
Неизвестно