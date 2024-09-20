Кабанова (Бараненкова) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКабанова (Бараненкова) Матрона Ивановна

Кабанова (Бараненкова) Матрона Ивановна

Место рождения

Славитино, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Бараненков Иван

Мать: не указана

Славитино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
21.04.1900 ст.

Муж: Кабанов Лукьян / Лука Семенович / Симеонович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
оба первым браком поручители по жениху: крестьяне села Рождествина Владимир Трофимович Суворов и Илья Симеонович Кабанов, по невесте: села Славитина Порфирий Иоаннович Бараненков и Вавила Симеонович С... Показать все
Рождение ребёнка
26.04.1901 ст.

Дочь: Кабанова Пелагея Лукьяновна / Лукинична

Отец ребёнка: Кабанов Лукьян / Лука Семенович / Симеонович

Славитино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 26.04.1901 место рождения - с.Славитино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - крестьянские дети села Славитина Александр Иоаннович Быченков и Марфа Михайловна Сер... Показать все
Рождение ребёнка
21.08.1902 ст.

Сын: Кабанов Александр Лукьянович / Лукич

Отец ребёнка: Кабанов Лукьян / Лука Семенович / Симеонович

Славитино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 21.08.1902 место рождения - с.Славитино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Славитина крестьянин Лев Феодорович Совенков и того же села крестьянская девица... Показать все
Рождение ребёнка
1903

Сын: Кабанов Алексей Лукич / Лукьянович

Отец ребёнка: Кабанов Лукьян / Лука Семенович / Симеонович

Родственная связь предположительная. Записи о рождении в с. Рождествино нет.
Рождение ребёнка
22.03.1906 ст.

Сын: Кабанов Иоанн / Иван Лукьянович / Лукич

Отец ребёнка: Кабанов Лукьян / Лука Семенович / Симеонович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 23.03.1906 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Максим Андреевич Поникаров и крестьянская девица... Показать все
Рождение ребёнка
16.03.1909 ст.

Дочь: Кабанова Александра Лукьяновна / Лукинична

Отец ребёнка: Кабанов Лукьян / Лука Семенович / Симеонович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 16.03.1909 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Агрипена Ильинична Кабанова Источник: ГАЯО М... Показать все
Рождение ребёнка
28.07.1911 ст.

Дочь: Кабанова Евдокия Лукьяновна / Лукинична

Отец ребёнка: Кабанов Лукьян / Лука Семенович / Симеонович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 28.07.1911 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Пелагея Владимировна Суворова Источник: ГАЯО... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.