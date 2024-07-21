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Кабанов Иоанн / Иван Лукьянович / Лукич

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

22.03.1906 ст.

Дата смерти

После 1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1906 ст.

Отец: Кабанов Лукьян / Лука Семенович / Симеонович

Мать: Кабанова Матрона Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 23.03.1906 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Максим Андреевич Поникаров и крестьянская девица... Показать все
Военная служба
С 1942
Воинское звание: рядовой
Упоминание
12.06.1948
Запись в МК: выд свид № 417933(?) 12/VI-48(?)
Военная награда
08.06.1967
Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени Дата документа: 08.06.1967
Смерть
После 1967

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