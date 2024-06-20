Суворов Иван Ефимович
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смертиОколо 1999
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Суворов Трофимов Ефим / Ефимий / Евфимий Владимирович
Мать: Суворова Трофимова (Каленова) Праскева / Прасковья Григорьевна
Данные о родителях предположительные, МК за 1912 в с.Рождествено нет.
Призыв на военную службу
30.10.1941
Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Наименование военкомата: Переславль-Залесский ОГВК Ярославской области Воинское звание: ст. сержант Воинская часть: 465 минп РГК 2 А 2 ДВФ Дата выбытия: __.__.1999
Вступление в партию
До 01.09.1945
01.09.1945 упоминается как чл. ВКП(б), дата вступления неизвестна
Подвиг
До 01.09.1945
станция Айгунь
Старшину батареи – ст.сержанта Суворова Ивана Ефимовича за то что он в боях под ст.Айгунь показал себя как стойкого и мужественного командира. Под разрывами снарядов бесперебойно снабжал продуктами бо... Показать все
Военная награда
02.09.1945
Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Приказ подразделения №: 5/н от: 02.09.1945 Издан: 465 минп РГК 2 А 2 Дальневосточного фронта
Военная награда
06.04.1985
Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени Номер документа: 74 Дата документа: 06.04.1985 Автор документа: Министр обороны СССР
Смерть
Около 1999
Предположительно, тк дата выбытия из военкомата 1999 г.