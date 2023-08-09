Эсаулов Павел Савельевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Эсаулов Савва Иванович
Рождение ребёнка
17.09.1895 ст.
Дочь: Эсаулова Афанасия Павловна
Мать ребёнка: Эсаулова Пелагея Ивановна
18.09.1895 - крещение поч.Князевский уволенный по билету в запас унтер офицер Павел Саввин Эсаулов, жена Пелагея Ивановна, оба православные. Крестница Мария - сестра Пелагеи. (Основание: Метрическая к... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1900
Мать ребёнка: Эсаулова Пелагея Ивановна
год рождения приблизительный из с/х переписи
Рождение ребёнка
29.04.1903
Сын: Эсаулов Александр Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1908
Дочь: Эсаулова Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Эсаулова Александра Яковлевна
год рождения приблизительный из с/х переписи
Рождение ребёнка
30.12.1909
Мать ребёнка: Эсаулова Александра Яковлевна
Св-во о рождении - https://drive.google.com/file/d/1szQk2tKF-FcC6osgFXRjaHJxFz8vKeNp/view?usp=drive_link
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно