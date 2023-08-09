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Эсаулов Павел Савельевич

Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Эсаулов Савва Иванович

Мать: Эсаулова Евдокия Пименова

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
17.09.1895 ст.

Дочь: Эсаулова Афанасия Павловна

Мать ребёнка: Эсаулова Пелагея Ивановна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
18.09.1895 - крещение поч.Князевский уволенный по билету в запас унтер офицер Павел Саввин Эсаулов, жена Пелагея Ивановна, оба православные. Крестница Мария - сестра Пелагеи. (Основание: Метрическая к... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1900

Сын: Эсаулов Николай Павлович

Мать ребёнка: Эсаулова Пелагея Ивановна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
год рождения приблизительный из с/х переписи
Рождение ребёнка
29.04.1903

Сын: Эсаулов Александр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1908

Дочь: Эсаулова Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Эсаулова Александра Яковлевна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
год рождения приблизительный из с/х переписи
Рождение ребёнка
30.12.1909

Сын: Эсаулов Василий Павлович

Мать ребёнка: Эсаулова Александра Яковлевна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Св-во о рождении - https://drive.google.com/file/d/1szQk2tKF-FcC6osgFXRjaHJxFz8vKeNp/view?usp=drive_link
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эсаулова Александра Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эсаулова Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно