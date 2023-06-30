Эсаулова Евдокия Пименова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эсаулова Евдокия Пименова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1862

Сын: Эсаулов Иван Савельевич

Отец ребёнка: Эсаулов Савва Иванович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
"поч.Князевского, крестьянин Савва Иванович Эсаулов и законная его жена Евдокия Пименова-оба православные. Крестник: того же починка крест.Эсаулов Евстафий Устинович" (Метрики 1861 ф 237, оп73, д147 №... Показать все
Рождение ребёнка
03.08.1863 ст.

Сын: Эсаулов Матвей Савельевич

Отец ребёнка: Эсаулов Савва Иванович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Метрики 1860-1865г ф237/оп73/д147 1863г №64 "03.08.1863 , крещение-04.08.1963 Матвей д.Князевский, кр Савва Иванович Эсаулов его жена Евдокия Пименова-православ. Крестный Эсаулов Дмитрий Устинов".
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эсаулов Павел Савельевич

Отец ребёнка: Эсаулов Савва Иванович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эсаулов Савва Иванович

Смерть
Неизвестно
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