Эсаулова Евдокия Пименова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1862
Отец ребёнка: Эсаулов Савва Иванович
"поч.Князевского, крестьянин Савва Иванович Эсаулов и законная его жена Евдокия Пименова-оба православные. Крестник: того же починка крест.Эсаулов Евстафий Устинович" (Метрики 1861 ф 237, оп73, д147 №... Показать все
Рождение ребёнка
03.08.1863 ст.
Сын: Эсаулов Матвей Савельевич
Отец ребёнка: Эсаулов Савва Иванович
Метрики 1860-1865г ф237/оп73/д147 1863г №64 "03.08.1863 , крещение-04.08.1963 Матвей д.Князевский, кр Савва Иванович Эсаулов его жена Евдокия Пименова-православ. Крестный Эсаулов Дмитрий Устинов".
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Эсаулов Савва Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно