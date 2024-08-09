Пестова (Лянгасова) Дарья Игнатьева(Иванова)
Место рождения
Дата рожденияС 1799 по 1808 ст.
Дата смерти13.01.1886 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
С 1799 по 1808 ст.
Отец: Лянгасов Игнатий Феоктистов
Мать: не указана
РС 1850 - 1799 из брака - д.Кошелевская
Бракосочетание
23.01.1825 ст.
Муж: Пестов Пимин Данилов
МК 1825 Бахта, Троицкая (237/75/272, 66а-90) 79.1 стр №2/23.01/поч.Тырышкинский/Пимин Данилов сын Пестов+Пасеговского прихода, Красносельского правления, д.Котелевской, умершего крест.Игнатия Феоктист... Показать все
Рождение ребёнка
29.03.1833 ст.
Дочь: (Пестова) Марья Пименова
Отец ребёнка: Пестов Пимин Данилов
МК 1833 Бахта, Троицкая (237/75/272, 236-267а) №22/29.03/31/поч.Тырышкинский/Пимин Данилов Пестов+Дарья Игнатьева - дочь Марья
Рождение ребёнка
27.06.1834 ст.
Дочь: (Пестова) Марфа Пиминова
Отец ребёнка: Пестов Пимин Данилов
МК 1834 Бахта, Троицкая (237/75/272, 268-297) №43/27.06/29/поч.Тырышкинский/Пимир Данилов Пестов+Дарья Игнатьева - дочь Марфа
Рождение ребёнка
09.02.1836 ст.
Дочь: Эсаулова (Пестова) Евдокия Пименова
Отец ребёнка: Пестов Пимин Данилов
МК 1836 с.Бахта, ц.Троицкая (237/75/272, 338-371) №17/09.02/12/поч.Тырышкинский/кр.Пимин Даниилов Пестов + Дарья Игнатьева - дочь Евдокия В: оногож починка девка Параскева Козьмина Губкина по испов ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1841 ст.
Дочь: (Пестова) Евдокия 2 Пименова
Отец ребёнка: Пестов Пимин Данилов
Евдокия младшая у Пимена было 2
Смерть
13.01.1886 ст.
МК 1886 Бахта, Троицкая (237/226/113, 520-612) №4/13.01/16/д.Тырышкинского/вдова Дарья Иванова зачеркнуто исправлено на Игнатова Пимена Пестова жена 69 лет от старости