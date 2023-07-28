Эсаулов Савва Иванович
Место рождения
Дата рождения1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1832 ст.
Отец: Эсаулов Иван Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1862
Мать ребёнка: Эсаулова Евдокия Пименова
"поч.Князевского, крестьянин Савва Иванович Эсаулов и законная его жена Евдокия Пименова-оба православные. Крестник: того же починка крест.Эсаулов Евстафий Устинович" (Метрики 1861 ф 237, оп73, д147 №... Показать все
Рождение ребёнка
03.08.1863 ст.
Сын: Эсаулов Матвей Савельевич
Мать ребёнка: Эсаулова Евдокия Пименова
Метрики 1860-1865г ф237/оп73/д147 1863г №64 "03.08.1863 , крещение-04.08.1963 Матвей д.Князевский, кр Савва Иванович Эсаулов его жена Евдокия Пименова-православ. Крестный Эсаулов Дмитрий Устинов".
Рождение ребёнка
Вычислено 1869
Мать ребёнка: не указана
Есть такой в с/х переписи, может быть наш, нужно проверить в метриках.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Эсаулова Евдокия Пименова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно