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Эсаулов Савва Иванович

Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.

Отец: Эсаулов Иван Никифорович

Мать: не указана

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
05.01.1862

Сын: Эсаулов Иван Савельевич

Мать ребёнка: Эсаулова Евдокия Пименова

Эсауловы, город Киров, Кировская область
"поч.Князевского, крестьянин Савва Иванович Эсаулов и законная его жена Евдокия Пименова-оба православные. Крестник: того же починка крест.Эсаулов Евстафий Устинович" (Метрики 1861 ф 237, оп73, д147 №... Показать все
Рождение ребёнка
03.08.1863 ст.

Сын: Эсаулов Матвей Савельевич

Мать ребёнка: Эсаулова Евдокия Пименова

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Метрики 1860-1865г ф237/оп73/д147 1863г №64 "03.08.1863 , крещение-04.08.1963 Матвей д.Князевский, кр Савва Иванович Эсаулов его жена Евдокия Пименова-православ. Крестный Эсаулов Дмитрий Устинов".
Рождение ребёнка
Вычислено 1869

Сын: Эсаулов Петр Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Есть такой в с/х переписи, может быть наш, нужно проверить в метриках.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эсаулов Павел Савельевич

Мать ребёнка: Эсаулова Евдокия Пименова

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эсаулова Евдокия Пименова

Смерть
Неизвестно