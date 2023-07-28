Эсаулов Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эсаулов Василий Павлович

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Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

30.12.1909

Дата смерти

04.11.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

Вычислено 1882 г.р.

Жена

1919 г.р.

Дети

1938 г.р.
1941 г.р.
1944 г.р.
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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1909

Отец: Эсаулов Павел Савельевич

Мать: Эсаулова Александра Яковлевна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Св-во о рождении - https://drive.google.com/file/d/1szQk2tKF-FcC6osgFXRjaHJxFz8vKeNp/view?usp=drive_link
Военная служба
22.09.1931
Признан не годным. В Советской Армии не служил. В ВОВ не участвовал. Род войск: металист Воинское звание: рядовой
Бракосочетание
Около 1936

Жена: Эсаулова Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
12.07.1938

Сын: Эсаулов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Эсаулова Антонина Николаевна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
05.08.1939
Принят на работу в качестве слесаря-кузнеца. (Общий стаж работы по найму до этого 6 лет 7 мес.). 10.01.1950 освобожден всвязи с потерей зрения. Место работы: Кировский МТС
Рождение ребёнка
28.01.1941

Сын: Эсаулов Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Эсаулова Антонина Николаевна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1944

Сын: Эсаулов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Эсаулова Антонина Николаевна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
31.03.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эсаулова Антонина Николаевна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Награда
04.11.1946
Награжден медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945".
Рождение ребёнка
27.12.1948

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Мать ребёнка: Эсаулова Антонина Николаевна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
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Работа или профессия
02.03.1950
Принят на должность кузнеца. 07.03.1950 уволен по личному желанию. Место работы: Механико-технологический техникум
Работа или профессия
24.04.1950
Принят в РМЦ на должность кузнеца. 16.10.1950 уволен по личному желанию. Место работы: Кировский шинный з-д
Работа или профессия
01.11.1950
01.11.1950 принят в должности кузнеца. 01.07.1958 Ввиду реорганизации Кировской МТС переведен в распоряжение Посеговской РТС. 28.03.1960 уволен в связи с выходом на пенсию. Место работы: Кировская М... Показать все
Рождение ребёнка
23.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эсаулова Антонина Николаевна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
28.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эсаулова Антонина Николаевна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
14.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эсаулова Антонина Николаевна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
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Рождение ребёнка
1960

Дочь: Эсаулова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Эсаулова Антонина Николаевна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
20.02.1967
принят кузнецом. 31.12.1968 уволен с завода на пенсию по возрасту. За всю службу несколько раз объявлены благодарности и выданы денежные премии. Место работы: савхоз "Бахта"
Награда
29.12.1972
Нагржден значком "Ветеран труда"
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Образование
Неизвестно
2 класса начальной школы в 1921
Место жительства
Неизвестно
Эсауловы, город Киров, Кировская область
Смерть
04.11.1985
Захоронен на старом Бахтинском кладбище