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Эсаулов Геннадий Васильевич

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Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

28.01.1941

Дата смерти

11.06.2013

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1941

Отец: Эсаулов Василий Павлович

Мать: Эсаулова Антонина Николаевна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
29.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эсаулова Тамара Степановна

Рождение ребёнка
04.05.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эсаулова Тамара Степановна

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эсаулова Тамара Степановна

Смерть
11.06.2013
Киров, город Киров, Кировская область
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