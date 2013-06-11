Эсаулов Геннадий Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.01.1941
Дата смерти11.06.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1941
Рождение ребёнка
29.10.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Эсаулова Тамара Степановна
Рождение ребёнка
04.05.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Эсаулова Тамара Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.06.2013