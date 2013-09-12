Эсаулова (Слобожанинова) Тамара Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эсаулова (Слобожанинова) Тамара Степановна

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Место рождения

Над речкой Корой, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

29.01.1940

Дата смерти

12.09.2013

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

Муж

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1940

Отец: Слобожанинов Степан Григорьевич

Мать: Слобожанинова Васса Васильевна

Над речкой Корой, Вятский уезд, Вятская губерния
родилась в д.Малые Пасынки - https://rodnaya-vyatka.ru/places/102986
Рождение ребёнка
29.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эсаулов Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
04.05.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эсаулов Геннадий Васильевич

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эсаулов Геннадий Васильевич

Смерть
12.09.2013
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