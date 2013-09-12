Эсаулова (Слобожанинова) Тамара Степановна
Место рождения
Дата рождения29.01.1940
Дата смерти12.09.2013
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1940
родилась в д.Малые Пасынки - https://rodnaya-vyatka.ru/places/102986
Рождение ребёнка
29.10.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эсаулов Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
04.05.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эсаулов Геннадий Васильевич
Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.09.2013