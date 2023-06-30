Слобожанинова (Лубнина) Васса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слобожанинова (Лубнина) Васса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лубнин Василий

Мать: Лубнина Анна

Рождение ребёнка
29.01.1940

Дочь: Эсаулова Тамара Степановна

Отец ребёнка: Слобожанинов Степан Григорьевич

Над речкой Корой, Вятский уезд, Вятская губерния
родилась в д.Малые Пасынки - https://rodnaya-vyatka.ru/places/102986
Смерть
1942