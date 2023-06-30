Слобожанинова (Лубнина) Васса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лубнин Василий
Мать: Лубнина Анна
Рождение ребёнка
29.01.1940
Дочь: Эсаулова Тамара Степановна
Отец ребёнка: Слобожанинов Степан Григорьевич
Над речкой Корой, Вятский уезд, Вятская губерния
родилась в д.Малые Пасынки - https://rodnaya-vyatka.ru/places/102986
Смерть
1942