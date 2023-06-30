Лубнин Василий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слобожанинова (Лубнина) Васса Васильевна
Мать ребёнка: Лубнина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лубнин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Лубнина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лубнина (Лубнина) Миля Васильевна
Мать ребёнка: Лубнина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лубнин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Лубнина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лубнин Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Лубнина Анна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лубнина Анна
2 жена 18-ти летняя
Смерть
Неизвестно