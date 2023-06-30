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Лубнин Василий

Место рождения

Над речкой Корой, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Над речкой Корой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слобожанинова (Лубнина) Васса Васильевна

Мать ребёнка: Лубнина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лубнин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Лубнина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лубнина (Лубнина) Миля Васильевна

Мать ребёнка: Лубнина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лубнин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Лубнина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лубнин Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Лубнина Анна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лубнина Анна

2 жена 18-ти летняя
Смерть
Неизвестно

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