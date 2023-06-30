Лубнина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слобожанинова (Лубнина) Васса Васильевна
Отец ребёнка: Лубнин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лубнин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Лубнин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лубнина (Лубнина) Миля Васильевна
Отец ребёнка: Лубнин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лубнин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Лубнин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лубнин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Лубнин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лубнин Василий
2 жена 18-ти летняя
Смерть
Неизвестно