Лубнина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубнина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слобожанинова (Лубнина) Васса Васильевна

Отец ребёнка: Лубнин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лубнин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Лубнин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лубнина (Лубнина) Миля Васильевна

Отец ребёнка: Лубнин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лубнин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Лубнин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лубнин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Лубнин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лубнин Василий

2 жена 18-ти летняя
Смерть
Неизвестно

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