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Лубнина (Лубнина) Миля Васильевна
Лубнина (Лубнина) Миля Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Лубнин Василий
Мать
Лубнина Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Лубнин Василий
Мать:
Лубнина Анна
Смерть
Неизвестно
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