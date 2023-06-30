Слобожанинов Степан Григорьевич
Место рожденияд.Чащино, Шестаковский район (ныне Слободской р-н)
Дата рождения1911
Дата смерти21.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работал на обувной фабрике
Военная служба
Неизвестно
стрелок 49 осбр
Рождение ребёнка
29.01.1940
Дочь: Эсаулова (Слобожанинова) Тамара Степановна
Мать ребёнка: Слобожанинова (Лубнина) Васса Васильевна
Над речкой Корой, Вятский уезд, Вятская губерния
родилась в д.Малые Пасынки - https://rodnaya-vyatka.ru/places/102986
Смерть
21.12.1941
Захоронен: Московская обл., Волоколамский р-н, д. Шульгино, восточнее, 200 м, братская могила или Похоронен: братская могила в с. Осташево Волоколамского р-на