Эсаулова (Счастливцева) Антонина Николаевна
Место рождения
Дата рождения14.01.1919
Дата смерти17.08.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1919
Даты взяты с могилы??
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1936
Рождение ребёнка
12.07.1938
Сын: Эсаулов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Эсаулов Василий Павлович
Рождение ребёнка
28.01.1941
Сын: Эсаулов Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Эсаулов Василий Павлович
Рождение ребёнка
1944
Сын: Эсаулов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Эсаулов Василий Павлович
Рождение ребёнка
31.03.1946
Рождение ребёнка
27.12.1948
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.07.1951
Рождение ребёнка
28.03.1953
Рождение ребёнка
14.02.1956
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Эсаулова (Эсаулова) Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Эсаулов Василий Павлович
Смерть
17.08.1970
Захоронена на старом Бахтинском кладбище Даты взяты с могилы???