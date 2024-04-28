Эсаулова (Счастливцева) Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эсаулова (Счастливцева) Антонина Николаевна

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Место рождения

Счастливцевы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

14.01.1919

Дата смерти

17.08.1970

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

1938 г.р.
1941 г.р.
1944 г.р.
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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1919

Отец: Счастливцев Николай Федорович

Мать: Счастливцева (Садакова) Мария Алексеевна

Счастливцевы, город Киров, Кировская область
Даты взяты с могилы??
Место жительства
Неизвестно
Эсауловы, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Около 1936

Муж: Эсаулов Василий Павлович

Рождение ребёнка
12.07.1938

Сын: Эсаулов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Эсаулов Василий Павлович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
28.01.1941

Сын: Эсаулов Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Эсаулов Василий Павлович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1944

Сын: Эсаулов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Эсаулов Василий Павлович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
31.03.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эсаулов Василий Павлович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
27.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эсаулов Василий Павлович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эсаулов Василий Павлович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
28.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эсаулов Василий Павлович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
14.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эсаулов Василий Павлович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1960

Дочь: Эсаулова (Эсаулова) Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Эсаулов Василий Павлович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Смерть
17.08.1970
Эсауловы, город Киров, Кировская область
Захоронена на старом Бахтинском кладбище Даты взяты с могилы???

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