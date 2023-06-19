Счастливцева (Садакова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Счастливцева (Садакова) Мария Алексеевна

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Место рождения

Некрасовская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1899

Дата смерти

08.06.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: Садакова Анна Петровна

Некрасовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1919

Дочь: Эсаулова Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Счастливцев Николай Федорович

Счастливцевы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
12.02.1921

Дочь: Горбушина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Счастливцев Николай Федорович

Счастливцевы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
02.01.1926

Дочь: Решетникова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Счастливцев Николай Федорович

Счастливцевы, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Счастливцев Николай Федорович

Место жительства
Неизвестно
Счастливцевы, город Киров, Кировская область
Смерть
08.06.1983