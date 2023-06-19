Счастливцева (Садакова) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти08.06.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: Садакова Анна Петровна
Рождение ребёнка
14.01.1919
Дочь: Эсаулова Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Счастливцев Николай Федорович
Рождение ребёнка
12.02.1921
Дочь: Горбушина Анна Николаевна
Отец ребёнка: Счастливцев Николай Федорович
Рождение ребёнка
02.01.1926
Дочь: Решетникова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Счастливцев Николай Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.06.1983