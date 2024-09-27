Садакова (Садакова) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1875 ст.
Дата смертиПосле 1955
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1875 ст.
Отец: Садаков Петр Филиппов
Мать: не указана
"Жила в Разума, вышла замуж в Машилова (где Петуховы)" из записей т.Нины, писала, возможно, со слов т.Юли. Девичья фамилия Ситникова, был брат Василий Петрович, у него сын Семён, который приехал пото... Показать все
Восприемник
02.12.1891 ст.
Ельпашевский, Вятский уезд, Вятская губерния
МК 1891 Бахта, Троицкая (237/226/306,1-94) у дочери Анны - Николая Емельяновича Ситникова и Марии Петровой, но она проживала написано в д.при Быстрицкой дороге, а это типо Костино. Странно. Была ещё д... Показать все
Бракосочетание
30.01.1895 ст.
Основание: МК 1895г г.Вятка, с.Воскресенский (237/226/469, 164.2-165.1) №21 30.01 / Троицкой волости, д. Некрасовской, кр Алексей Иванович Садаков, православного вероисповедания, 1 брак, 25 лет + деви... Показать все
Рождение ребёнка
13.07.1899 ст.
Дочь: Счастливцева (Садакова) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Садаков Алексей Иванович
Основание: метрическая книга 1899г г.Вятка, с.Воскресенский (237/226/614, 161.2-162.1л) №57/13.07.1899/18 крещение/Мария/Троицкой волости, поч.Некрасовский крестьянин Алексей Иванович Садаков и законн... Показать все
Рождение ребёнка
11.12.1900 ст.
Дочь: Зубарева (Садакова) Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Садаков Алексей Иванович
Основание: МК 1900г г.Вятка, с.Воскресенский (237/226/621, 47.2-48.1) №98 / 11.12/16 крещ/Анастасия / Троицкой волости, д.Некрасовской, кр.Алексей Иванович Садаков + Анна Петровна, оба православные. В... Показать все
Рождение ребёнка
22.11.1906
Дочь: Эсаулова (Садакова) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Садаков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
26.05.1913 ст.
Отец ребёнка: Садаков Алексей Иванович
МК 1913 Вятка, Воскресенский (237/226/1344) 26.05/27/Иоанн в честь св Иоанна Устюж губ 29.05/д.Некрасовская/кр Алексей Иванов Садаков+Анна Петрова В: Троицкая вол, д.Разумовской кр Василий Николаев Си... Показать все
Место жительства
С 1916 по 1917
Подворные карточки Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной переписи 1916-1917 гг (ГАКО ф. 574, оп.6, д. 1445) Вятский уезд, Троицкая волость, Липовское общество, д.Некрасовская (Мошиловы) до... Показать все
Место жительства
С 1946 по 1948
Эсауловы, город Киров, Кировская область
Основание: Похозяйственные книги 1946-1948г, д.Эсауловой (Р-1912/3/23,24 ) номер семьи - № 252
Смерть
После 1955
Похоронена на старом Бахтинском кладбище