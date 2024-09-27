Садаков Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения17.02.1870 ст.
Дата смерти10.01.1917 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1870 ст.
мать под вопросом, мб от 1 жены - Анастасия Михайловна
Военная служба
1891
Основание: 609/1/21 "Призывные посемейные списки 1891г" 172/2/110/Садаков Алексей Иванович/17.02.1870/ холост, неграмотный, землепашество отец 50л, родн братья: Афанасий 12л Федор 8л №529 рост 2арш... Показать все
Бракосочетание
30.01.1895 ст.
Основание: МК 1895г г.Вятка, с.Воскресенский (237/226/469, 164.2-165.1) №21 30.01 / Троицкой волости, д. Некрасовской, кр Алексей Иванович Садаков, православного вероисповедания, 1 брак, 25 лет + деви... Показать все
Рождение ребёнка
13.07.1899 ст.
Дочь: Счастливцева (Садакова) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Садакова (Садакова) Анна Петровна
Основание: метрическая книга 1899г г.Вятка, с.Воскресенский (237/226/614, 161.2-162.1л) №57/13.07.1899/18 крещение/Мария/Троицкой волости, поч.Некрасовский крестьянин Алексей Иванович Садаков и законн... Показать все
Рождение ребёнка
11.12.1900 ст.
Дочь: Зубарева (Садакова) Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Садакова (Садакова) Анна Петровна
Основание: МК 1900г г.Вятка, с.Воскресенский (237/226/621, 47.2-48.1) №98 / 11.12/16 крещ/Анастасия / Троицкой волости, д.Некрасовской, кр.Алексей Иванович Садаков + Анна Петровна, оба православные. В... Показать все
Рождение ребёнка
22.11.1906
Дочь: Эсаулова (Садакова) Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Садакова (Садакова) Анна Петровна
Упоминание
1910
Есть в Посемейных списках за 1910г
Рождение ребёнка
26.05.1913 ст.
Мать ребёнка: Садакова (Садакова) Анна Петровна
МК 1913 Вятка, Воскресенский (237/226/1344) 26.05/27/Иоанн в честь св Иоанна Устюж губ 29.05/д.Некрасовская/кр Алексей Иванов Садаков+Анна Петрова В: Троицкая вол, д.Разумовской кр Василий Николаев Си... Показать все
Смерть
10.01.1917 ст.
МК 1917 Вятка, Воскресенский (237/226/1376, 157-158.3) №2/10.01/14/Троицкая вол, д.Некрасовская, кр.Алексей Иванов Садаков, 47 лет от порока сердца. Похоронен на Ахтырском кладбище. Ахтырское кладбищ... Показать все