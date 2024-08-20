Садакова Васса (Василиса) Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиС 1910 по 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Садакова) Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Садаков Иван Космин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Садакова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Садаков Иван Космин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Садаков Иван Космин
2-я жена
Рождение ребёнка
17.02.1870 ст.
Отец ребёнка: Садаков Иван Космин
мать под вопросом, мб от 1 жены - Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Садакова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Садаков Иван Космин
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Садакова) Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Садаков Иван Космин
Рождение ребёнка
09.01.1878
Сын: Садаков Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Садаков Иван Космин
Рождение ребёнка
08.09.1882
Отец ребёнка: Садаков Иван Космин
Смерть
С 1910 по 1920