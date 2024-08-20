Садакова Васса (Василиса) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садакова Васса (Василиса) Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

С 1910 по 1920

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Садакова) Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Садаков Иван Космин

Некрасовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Садакова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Садаков Иван Космин

Некрасовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садаков Иван Космин

2-я жена
Рождение ребёнка
17.02.1870 ст.

Сын: Садаков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Садаков Иван Космин

Некрасовская, Вятский уезд, Вятская губерния
мать под вопросом, мб от 1 жены - Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Садакова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Садаков Иван Космин

Некрасовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Садакова) Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Садаков Иван Космин

Некрасовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.01.1878

Сын: Садаков Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Садаков Иван Космин

Некрасовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1882

Сын: Садаков Федор Иванович

Отец ребёнка: Садаков Иван Космин

Некрасовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
С 1910 по 1920
Некрасовская, Вятский уезд, Вятская губерния

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