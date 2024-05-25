Эсаулова (Садакова) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эсаулова (Садакова) Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Некрасовская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

22.11.1906

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1906

Отец: Садаков Алексей Иванович

Мать: Садакова (Садакова) Анна Петровна

Некрасовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Зубари, город Киров, Кировская область
1-й муж в д.Зубари, жила в соседней деревне с сестрой Анастасией. Развелась. Дети не знаем, были или нет.
Бракосочетание
До 1933

Муж: Эсаулов Николай Павлович

2-й муж
Рождение ребёнка
17.02.1933

Сын: Эсаулов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Эсаулов Николай Павлович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
18.10.1935

Дочь: Змеева (Эсаулова) Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Эсаулов Николай Павлович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Смерть
1986
Похоронена на старом Бахтинском кладбище

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