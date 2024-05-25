Эсаулова (Садакова) Екатерина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения22.11.1906
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1906
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Зубари, город Киров, Кировская область
1-й муж в д.Зубари, жила в соседней деревне с сестрой Анастасией. Развелась. Дети не знаем, были или нет.
Бракосочетание
До 1933
2-й муж
Рождение ребёнка
17.02.1933
Сын: Эсаулов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Эсаулов Николай Павлович
Рождение ребёнка
18.10.1935
Дочь: Змеева (Эсаулова) Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Эсаулов Николай Павлович
Смерть
1986
Похоронена на старом Бахтинском кладбище