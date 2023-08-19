Эсаулов Николай Павлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1900
год рождения приблизительный из с/х переписи
Рождение ребёнка
17.02.1933
Сын: Эсаулов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Эсаулова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
18.10.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Эсаулова Екатерина Алексеевна
Смерть
Неизвестно