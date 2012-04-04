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Эсаулов Алексей Николаевич

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Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

17.02.1933

Дата смерти

04.04.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1933

Отец: Эсаулов Николай Павлович

Мать: Эсаулова (Садакова) Екатерина Алексеевна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эсаулова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
16.10.1958

Сын: Эсаулов Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Эсаулова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
01.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эсаулова Нина Ивановна

Смерть
04.04.2012

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