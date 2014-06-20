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Эсаулова Нина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1937

Дата смерти

20.06.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эсаулов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
16.10.1958

Сын: Эсаулов Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Эсаулов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
01.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эсаулов Алексей Николаевич

Смерть
20.06.2014

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