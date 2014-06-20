Эсаулова Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1937
Дата смерти20.06.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1958
Сын: Эсаулов Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Эсаулов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
01.11.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эсаулов Алексей Николаевич
Смерть
20.06.2014