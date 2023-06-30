Эсаулова (Пестова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эсаулова (Пестова) Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1871 ст.

Дата смерти

До 27.01.1906

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1891

Муж: Эсаулов Павел Савельевич

Эсауловы, город Киров, Кировская область
1 брак Основание: МК с.Бахта (237/226/306 после 58-59) 25 лет солдат Павел Савин Эсаулов 1 брак, д.Ивана Пестова девица Пелагея Ивановна Пестова 20 лет.
Рождение ребёнка
17.09.1895 ст.

Дочь: Эсаулова Афанасия Павловна

Отец ребёнка: Эсаулов Павел Савельевич

Эсауловы, город Киров, Кировская область
18.09.1895 - крещение поч.Князевский уволенный по билету в запас унтер офицер Павел Саввин Эсаулов, жена Пелагея Ивановна, оба православные. Крестница Мария - сестра Пелагеи. (Основание: Метрическая к... Показать все
Рождение ребёнка
20.09.1899

Сын: Эсаулов Николай Павлович

Отец ребёнка: Эсаулов Павел Савельевич

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Основание: МК г.Вятка, ц.Больничная (237/226/614, 1025-1026) 23 крещ/ Николай, запасной унтер-офицер из ... Павел Савельев Эсаулов +Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
29.03.1903

Сын: Эсаулов Александр Павлович

Отец ребёнка: Эсаулов Павел Савельевич

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Основание МК 1903 (237/226/645 131.2-132.1) Вятка, Больничная ц 125/29.03.1903/1крещ/Александр/Вятский уезд, д.Эсаулова, кр.Павел Савельев Эсаулов и жена Пелагея Ивановна, оба православные Восприемник... Показать все
Смерть
До 27.01.1906
Эсауловы, город Киров, Кировская область
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