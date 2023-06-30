Эсаулова (Пестова) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1871 ст.
Дата смертиДо 27.01.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.11.1891
1 брак Основание: МК с.Бахта (237/226/306 после 58-59) 25 лет солдат Павел Савин Эсаулов 1 брак, д.Ивана Пестова девица Пелагея Ивановна Пестова 20 лет.
Рождение ребёнка
17.09.1895 ст.
Дочь: Эсаулова Афанасия Павловна
Отец ребёнка: Эсаулов Павел Савельевич
18.09.1895 - крещение поч.Князевский уволенный по билету в запас унтер офицер Павел Саввин Эсаулов, жена Пелагея Ивановна, оба православные. Крестница Мария - сестра Пелагеи. (Основание: Метрическая к... Показать все
Рождение ребёнка
20.09.1899
Отец ребёнка: Эсаулов Павел Савельевич
Основание: МК г.Вятка, ц.Больничная (237/226/614, 1025-1026) 23 крещ/ Николай, запасной унтер-офицер из ... Павел Савельев Эсаулов +Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
29.03.1903
Сын: Эсаулов Александр Павлович
Отец ребёнка: Эсаулов Павел Савельевич
Основание МК 1903 (237/226/645 131.2-132.1) Вятка, Больничная ц 125/29.03.1903/1крещ/Александр/Вятский уезд, д.Эсаулова, кр.Павел Савельев Эсаулов и жена Пелагея Ивановна, оба православные Восприемник... Показать все
Смерть
До 27.01.1906