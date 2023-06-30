Эсаулова (Эсаулова) Афанасия Павловна
Место рождения
Дата рождения17.09.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.09.1895 ст.
18.09.1895 - крещение поч.Князевский уволенный по билету в запас унтер офицер Павел Саввин Эсаулов, жена Пелагея Ивановна, оба православные. Крестница Мария - сестра Пелагеи. (Основание: Метрическая к... Показать все
Смерть
Неизвестно