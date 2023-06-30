Эсаулова (Эсаулова) Афанасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭсаулова (Эсаулова) Афанасия Павловна

Эсаулова (Эсаулова) Афанасия Павловна

Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

17.09.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1866 г.р.

Мать

Вычислено 1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1895 ст.

Отец: Эсаулов Павел Савельевич

Мать: Эсаулова (Пестова) Пелагея Ивановна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
18.09.1895 - крещение поч.Князевский уволенный по билету в запас унтер офицер Павел Саввин Эсаулов, жена Пелагея Ивановна, оба православные. Крестница Мария - сестра Пелагеи. (Основание: Метрическая к... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.