Горбушина (Счастливцева) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбушина (Счастливцева) Анна Николаевна

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Место рождения

Счастливцевы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

12.02.1921

Дата смерти

10.08.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1921

Отец: Счастливцев Николай Федорович

Мать: Счастливцева Мария Алексеевна

Счастливцевы, город Киров, Кировская область
Годы жизни взяты с могилы
Рождение ребёнка
15.04.1950

Сын: Горбушин Виталий Степанович

Отец ребёнка: Горбушин Степан Васильевич

Бони, город Киров, Кировская область
Др сказал его сын Горбушин Алексей Витальевич
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбушин Степан Васильевич

Бони, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбушин Степан Васильевич

Смерть
10.08.2010
Захоронена на Пасеговском кладбище
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