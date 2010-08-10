Горбушина (Счастливцева) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения12.02.1921
Дата смерти10.08.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1921
Годы жизни взяты с могилы
Рождение ребёнка
15.04.1950
Сын: Горбушин Виталий Степанович
Отец ребёнка: Горбушин Степан Васильевич
Др сказал его сын Горбушин Алексей Витальевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горбушин Степан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.08.2010
Захоронена на Пасеговском кладбище