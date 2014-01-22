Горбушин Виталий Степанович
Место рождения
Дата рождения15.04.1950
Дата смерти22.01.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1950
Др сказал его сын Горбушин Алексей Витальевич
Рождение ребёнка
10.12.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горбушина Людмила Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.01.2014
Взято из пометок Эсауловой Нины Васильевны