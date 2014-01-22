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Горбушин Виталий Степанович

Место рождения

Бони, город Киров, Кировская область

Дата рождения

15.04.1950

Дата смерти

22.01.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1950

Отец: Горбушин Степан Васильевич

Мать: Горбушина Анна Николаевна

Бони, город Киров, Кировская область
Др сказал его сын Горбушин Алексей Витальевич
Рождение ребёнка
10.12.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбушина Людмила Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбушина Людмила Григорьевна

Смерть
22.01.2014
Взято из пометок Эсауловой Нины Васильевны
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