Горбушина (Шишкина) Людмила Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1954
Дата смерти10.12.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1954
Отец: Шишкин Григорий
Мать: Шишкина Елена
Др сказал её сын Горбушин Алексей Витальевич
Рождение ребёнка
10.12.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горбушин Виталий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.2014
Взято из пометок Эсауловой Нины Васильевны