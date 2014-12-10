Горбушина (Шишкина) Людмила Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбушина (Шишкина) Людмила Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1954

Дата смерти

10.12.2014

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1954

Отец: Шишкин Григорий

Мать: Шишкина Елена

Др сказал её сын Горбушин Алексей Витальевич
Рождение ребёнка
10.12.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбушин Виталий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбушин Виталий Степанович

Смерть
10.12.2014
Взято из пометок Эсауловой Нины Васильевны
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