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Эсаулов Виктор Васильевич

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Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

12.07.1938

Дата смерти

23.01.2001

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1938

Отец: Эсаулов Василий Павлович

Мать: Эсаулова Антонина Николаевна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
?.02.1964

Жена: Эсаулова Нина Георгиевна

1-я жена
Рождение ребёнка
07.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эсаулова Евгения Ивановна

Садаковский, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
26.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эсаулова Евгения Ивановна

Садаковский, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эсаулова Евгения Ивановна

2-я жена
Место жительства
Неизвестно
Садаковский, город Киров, Кировская область
Смерть
23.01.2001
Садаковский, город Киров, Кировская область
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