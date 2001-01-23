Эсаулов Виктор Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.07.1938
Дата смерти23.01.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1938
Бракосочетание
?.02.1964
Жена: Эсаулова Нина Георгиевна
1-я жена
Рождение ребёнка
07.03.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Эсаулова Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
26.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Эсаулова Евгения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
2-я жена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.01.2001