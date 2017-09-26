Эсаулова Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1941
Дата смерти26.09.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
2-я жена
Рождение ребёнка
07.03.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эсаулов Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
26.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эсаулов Виктор Васильевич
Смерть
26.09.2017