Кузьменкова Марина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения14.02.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1964
Рождение ребёнка
14.10.1983
Сын: Кузменков Дмитрий Леонидович
Отец ребёнка: Кузьменков Леонид Юрьевич
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.04.1987
Сын: Кузьменков Андрей Леонидович
Отец ребёнка: Кузьменков Леонид Юрьевич
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно