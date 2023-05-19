Кузьменкова Марина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьменкова Марина Сергеевна

Кузьменкова Марина Сергеевна

Место рождения

Малые Дербышки, Собакинская волость, Казанский уезд

Дата рождения

14.02.1964

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1964

Отец: Коновалов Сергей Николаевич

Мать: Коновалова Раиса Дмитриевна

Малые Дербышки, Собакинская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1983

Сын: Кузменков Дмитрий Леонидович

Отец ребёнка: Кузьменков Леонид Юрьевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.04.1987

Сын: Кузьменков Андрей Леонидович

Отец ребёнка: Кузьменков Леонид Юрьевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьменков Леонид Юрьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close