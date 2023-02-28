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Кузьменков Андрей Леонидович

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

14.04.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1987

Отец: Кузьменков Леонид Юрьевич

Мать: Кузьменкова Марина Сергеевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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