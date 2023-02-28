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Кузьменков Андрей Леонидович
Кузьменков Андрей Леонидович
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Место рождения
Ульяновск
, город Ульяновск, Ульяновская область
Дата рождения
14.04.1987
Пол
Мужской
Отец
Кузьменков Леонид Юрьевич
1959 г.р.
Мать
Кузьменкова Марина Сергеевна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1987
Отец:
Кузьменков Леонид Юрьевич
Мать:
Кузьменкова Марина Сергеевна
Ульяновск
, город Ульяновск, Ульяновская область
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