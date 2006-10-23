Коновалов Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения05.07.1930
Дата смерти23.10.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1930
Рождение ребёнка
14.02.1964
Дочь: Кузьменкова Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Коновалова Раиса Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.10.1969
Дочь: Демьянова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Коновалова Раиса Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.10.2006
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)