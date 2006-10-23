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Коновалов Сергей Николаевич

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Место рождения

Большие Дербышки, Собакинская волость, Казанский уезд

Дата рождения

05.07.1930

Дата смерти

23.10.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1930

Отец: Коновалов Николай Михайлович

Мать: Коновалова Анна Ивановна

Большие Дербышки, Собакинская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1964

Дочь: Кузьменкова Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Коновалова Раиса Дмитриевна

Малые Дербышки, Собакинская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1969

Дочь: Демьянова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Коновалова Раиса Дмитриевна

Малые Дербышки, Собакинская волость, Казанский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Раиса Дмитриевна

Смерть
23.10.2006
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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