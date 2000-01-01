деревня Малые Дербышки, Казанский уезд, Казанская губерния (на 1886) — Familio

Малые Дербышки

Казанский уезд, Казанская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Казанский уезд
46Малые Дербышки, д. каз.при рчч. Свияге и Ноксе.810258974

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Казанский уезд, Собакинская волость
235. М. Дербышки, деревня бывшая государственная, при реке Казанке, дворов 32, жителей 165, часовня

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Кече ДербышкиМалые ДербышкиТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

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